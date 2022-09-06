Минстрой выступил за продление льготной ипотеки в России до 2030 года

Минстрой России считает, что действие льготной ипотеки на новостройки необходимо продлить и после 2022 года. Таким образом в стране удастся поддержать темпы строительства жилья и стимулировать спрос на него, заявил во время Восточного экономического форума замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Мы выступаем за продление. Вернемся к этому вопросу, когда после середины сентября посмотрим, что у нас происходит со спросом. Будем принимать решение совместно в Правительстве», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Стасишин напомнил, что по национальному проекту «Жилье и городская среда» к 2030 году Россия планирует выйти на строительство 120 млн кв. метров жилья ежегодно. Однако, помимо этого, необходим высокий спрос на эти новостройки. «А для этого льготные программы должны действовать все-таки минимум на этот период времени», — подчеркнул заместитель министра.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.