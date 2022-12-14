Глава Правительства ДНР: КИП «Мастер» заинтересовался восстановлением «Азовмаша»

Виталий Хоценко

Фото: kislovodsk-kurort.org

Председатель Правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко заявил, что дочернее предприятие КАМАЗа, индустриальный парк «КИП „Мастер“», заинтересовано в восстановлении мариупольского «Азовмаша».

В своем Telegram-канале чиновник сообщил, что рассматривается возможность создания индустриальных парков на территории завода.

На «Азовмаше», по сведениям Хоценко, большая часть помещений расчищена, примерно 80% оборудования удалось сохранить. Предстоит принять решение по восстановлению и развитию предприятия в формате индустриального парка.

«Интерес к проекту уже проявила компания „КИП „Мастер“, являющаяся дочерним предприятием КАМАЗа, которая более 18 лет создает индустриальные парки по всей России», — отметил глава Правительства ДНР.

Он подчеркнул, что восстановление промышленных гигантов необходимо для развития экономики региона. «Территории нужно давать вторую жизнь, создавать новые возможности для бизнеса, который будет в свою очередь создавать рабочие места для местного населения и платить налоги в региональный бюджет», — написал Хоценко.

Рустам Мингазов Фото: dnr-news.ru

Первым вице-премьером Донецкой народной республики ранее был назначен выходец из Татарстана — Рустам Мингазов. У него имеется большой опыт в части привлечения инвестиций. В Правительство ДНР он перешел с должности заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. До работы в федеральном министерстве Мингазов трудился в Минпромторге Ставропольского края, где занимал должность заместителя министра. В регионе под его кураторством был создан Ставропольский краевой индустриальный парк «Мастер» — по аналогии с Камским индустриальным парком «Мастер» в Татарстане.