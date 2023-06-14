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Глава поселения из Новошешминского района РТ ушел добровольцем на спецоперацию
Глава Екатерининского сельского поселения Новошешминского района РТ Александр Хорьков ушел добровольцем в зону специальной военной операции, сообщили в администрации муниципального образования.
Прошлой осенью его родной брат Дмитрий был мобилизован. В январе этого года Александр навестил брата в Херсонской области и отвез ему гуманитарную помощь. А недавно Дмитрий приезжал в краткосрочный отпуск, чтобы увидеться с родными и немного передохнуть.
Свой выбор Александр Хорьков, бывший военный в звании старший лейтенант в запасе, считает осознанным и единственно верным.
«В нас там очень нуждаются, считаю своим долгом пойти на спецоперацию и помочь своим друзьям», — сказал Александр.
На проводы добровольца, изъявившего желание отправиться в зону специальной военной операции отстаивать честь и достоинство Родины, пришли родственники, друзья, коллеги.
«Александр Александрович, мы гордимся тобой, ты настоящий патриот своей страны! Нам жаль, что ты покидаешь должность, но твой поступок доказывает, что ты мужественный, сильный и отважный мужчина. Наказ один: вернуться живым и здоровым. С Победой!» — дал напутствия глава района Вячеслав Козлов.
Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.
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