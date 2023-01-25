Новошешминцы доставили мобилизованным землякам автомобиль, продукты и теплые вещи

Глава Екатерининского сельского поселения из Новошешминского района Татарстана Александр Хорьков, вместе с Денисом Денисовым и Будариным Николаем, доставили мобилизованным землякам гуманитарную помощь, сообщили в администрации Новошешминского района.

Сегодня рано утром они вернулись из расположения, где дислоцируются мобилизованные бойцы, включая родного брата Александра Хорькова.

Волонтеры доставили и передали парням автомобиль «Нива», продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены и многое другое. Они пообщались с солдатами, передали им приветы от близких и родных.

Ребята были безгранично рады видеть земляков и выразили благодарность всем, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи. Вся помощь будет распределена на подразделения полка, где в данный момент выполняют боевые задачи новошешминские бойцы.