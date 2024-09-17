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Происшествия 17 сентября 2024 09:48

Задержан глава Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района РТ

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Фото: © tukay.tatarstan.ru

Как стало известно «Татар-информу», задержан председатель Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района Азат Надершин.

В отношении Надершина возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Подробности уголовного дела выясняются.

#задержание #Уголовное дело #служебный подлог #превышение полномочий
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