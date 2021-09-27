Глава Pfizer ожидает в течение года возвращения к нормальной жизни после пандемии

В течение года вероятно возвращение мира к нормальной жизни и завершение пандемии коронавируса, но только при условии регулярной вакцинации от Covid-19. Об этом заявил генеральный директор производящей вакцины от SARS-CoV-2 компании Pfizer Альберт Бурла в эфире телеканала ABC.

«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты [вируса]. И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации», — приводит слова главы фармацевтической компании РИА Новости.

При этом Бурла предположил, что действие вакцин от коронавируса будет сохраняться минимум год. «В наиболее вероятном сценарии речь идет о ежегодной ревакцинации», — уточнил он.

Руководитель Pfizer также пообещал в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования на детях от 5 до 11 лет. По его словам, оно подтвердило безопасность и эффективность ее препарата для этой возрастной категории.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» сочетается с любой вакциной от коронавируса.