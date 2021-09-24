Глава центра Гамалеи: «Спутник V» сочетается с любой вакциной от коронавируса

Препарат «Спутник V» сочетается с любой другой вакциной от коронавируса Covid-19. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

«С любой на сегодняшний день широко используемой вакциной, которая сегодня прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с AstraZenecа сочетается», — заметил Гинцбург в ходе беседы с Российским еврейским конгрессом.

При этом академик РАН также обратил внимание на то, что Российская Федерация, Центр имени Гамалеи и он лично не несут какой-либо ответственности за побочные эффекты, которые могут вызвать иностранные вакцины в сочетании со «Спутником V».

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса, призывая граждан прививаться, о чем сообщало ИА «Татар-информ».