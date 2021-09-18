В Пестречинском районе РТ избиратели проходят вакцинацию от гриппа и Covid-19

В Пестречинском районе Татарстана на избирательных участках организована вакцинация от гриппа и коронавируса Covid-19. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«17 сентября выездная мобильная бригада работала на избирательном участке №2404. Сегодня медики начали работать в Пестрецах с 10 утра, в Ленино-Кокушкине с 8.00 до 12.00 в амбулатории, и затем с 12.00 до 18.00 около избирательного участка. Также все желающие могут вакцинироваться в ЖК „Царево“ с 8.00 до 18.00 около избирательного участка и в деревне Куюки с 13.00 до 18.00 у избирательного участка (детский сад „Золотая рыбка“)», — уточнили в пресс-службе.

Завтра, 19 сентября, вакцинация будет организована в Пестрецах с 8.00 до 16.00, в Ленино-Кокушкине с 8.00 до 16.00 у избирательного участка, в ЖК «Царево» с 8.00 до 16.00 у избирательного участка, в Куюках с 8.00 до 16.00 у избирательного участка. «При наличии большого потока желающих время вакцинации увеличивается», — добавил собеседник агентства.

Одной из привившихся стала спортивный тренер Алена Гаврилвоа, которая проголосовала на участке в Ледовом дворце Пестрецов. «Заехали на избирательный участок, проголосовали, ведь именно от нас всё зависит. Вышли с голосования и возле участка в машине скорой помощи поставили прививки от ковида. День выполнили на все 100%», — рассказала Алена.

В общей сложности первый компонент вакцины в Пестречинском районе получили 8750 человек, второй — 8320, ревакцинированы 74 человека. Также в район поступило 5500 доз вакцины от гриппа «Ультрикс квадри», вчера возможностью привиться ею воспользовались 12 жителей Пестрецов.