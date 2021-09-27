Глава Пестречинского района РТ раскритиковал темпы вакцинации от Covid-19

В Пестречинском районе Татарстана продолжается вакцинация от гриппа и коронавирусной инфекции. Темпы вакцинации от Covid-19 на аппаратном совещании раскритиковал глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

«Ситуация очень напряженная, усложняется сезонными заболеваниями. Наш район еженедельно в зоне критики, люди не вакцинируются. Болеющих коронавирусной инфекцией очень много, стационары переполнены. Однако жителей это не пугает!» — отметил глава района.

В общей сложности за неделю от новой коронавирусной инфекции привито 133 человека. Всего прививку сделали 8 894 человека. «Это 29% от плана», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

В планерке также приняли участие крупные сельхозорганизации и КФХ. Кашапов дал поручение провести разъяснительные беседы и встречи в коллективах с участием врача-эпидемиолога из Пестречинской центральной районной больницы.

«Заболеваемость в районе высокая. Ежедневно регистрируются новые лабораторно подтвержденные случаи коронавируса. Возможно, сказывается приближенность к городу Казани и маятниковая миграция — это когда люди постоянно ездят на работу в столицу», — отметил источник.

На сегодняшний день привиться в районе можно в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, а также в поликлинике ЦРБ по месту жительства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за последние сутки 62 татарстанца заболели Covid-19.