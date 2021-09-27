За последние сутки 62 татарстанца заболели Covid-19

За последние сутки в Татарстане выявили еще 62 новых случая коронавируса. Четыре человека заразились за пределами республики, все остальные случаи контактные, сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

«21 человек госпитализирован, 41 получает лечение на дому», — отметили в ведомстве.

Большинство новых случаев приходится на Казань (25) и Набережные Челны (16). По четыре заболевших выявили в Альметьевском и Тукаевском районах, двоих больных — в Лаишевском, по одному — в Арском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском, Спасском и Чистопольском районах.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 26,8 тыс. татарстанцев, 23,1 тыс. выздоровели. Вакцинацию прошли 1 077 954 человека, 946 272 из них получили вторую дозу.