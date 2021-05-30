Глава Пестречинского района РТ дистанционно проголосовал на праймериз «Единой России»

Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов дистанционно проголосовал на праймериз «Единой России». Воспользоваться этой возможностью могут все избиратели до вечера 30 мая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня в Пестречинском районе, как и по всему Татарстану, открылись счетные участки для офлайн-голосования. Семь участков в селах Пестрецы, Кощаково, Шигалеево, Ленино-Кокушкино, Чита, Татарское Ходяшево, Шали будут работать до 20.00.

Пестречинцы проявляют активность, голосование проходит в спокойной атмосфере.

«Отрадно видеть, что приходит как молодежь, так и старшее поколение. Приходят семьи со своими детьми», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Екатерина Сорокина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов по видеосвязи ознакомился с работой счетных участков в Казани, Нижнекамске и Пестрецах.

Фотографии: «Пестрецы-информ».