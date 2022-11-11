Глава Пестречинского района навестил мобилизованных в «Казань Экспо»

Глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов навестил мобилизованных мужчин на пункте сбора военнослужащих, расположенном в «Казань Экспо». Он ознакомился с условиями их проживания, а также передал гуманитарный груз, собранный неравнодушными жителями и предприятиями. В него вошли медикаменты, средства личной гигиены, теплые сапоги, шапки, перчатки, носки, пластиковые канистры, термобелье, балаклавы и пончо, которые сшили волонтеры.

Помимо, этого мобилизованные пестречинцы получили лопаты, топоры, пилы, а также мед и чак-чак местного производства.

«Нареканий, связанных с бытом и питанием, наши защитники не высказали. Ребята передали всем большой привет! Выражаю благодарность всем причастных к сбору гуманитарной помощи», — сообщил Кашапов.

В администрации добавили, что в районе действуют меры по поддержке мобилизованных, создан штаб по оказанию социальной помощи их семьям. «Туда стекаются все обращения через электронную приемную, через социальные сети и приемную главы района, а также по другим каналам. Проходят заседания этого штаба, где каждое обращение рассматривается индивидуально», — отметила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.