Глава Пестречинского района наколол дрова и снабдил продуктами семью бойца СВО

Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов совместно с представителями исполкома навестил семью мобилизованного бойца в деревне Люткино. О своем визите он рассказал в телеграм-канале.

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей — это первоочередная задача власти на местах — таков основной посыл на сегодняшний день Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Исходя из этого сегодня мной был осуществлен рабочий выезд», — написал он.

Руководитель муниципального образования с помощниками наколол и сложил дрова, привез картошку, свеклу, макароны, гречневую крупу и подсолнечное масло. Также осмотрели печь, в скором времени приступят к ее ремонту.

Помимо этого, в доме будет произведена полная замена электропроводки, установлены пожарные извещатели.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождения Донбасса и создания условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что разведчики с Донбасса поблагодарили волонтеров Татарстана за костюмы лешего.