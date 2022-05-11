Глава Пентагона заявил, что ядерный арсенал РФ является угрозой для США и останется ею

Ядерный арсенал России представляет угрозу для Соединенных Штатов и будет оставаться ею и в будущем. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

«Ядерный потенциал России <...> создает значительные проблемы сейчас и будет создавать в будущем», — констатировал глава Пентагона.

Кроме того, Остин заметил, что действия РФ на Украине представляют «угрозу трансатлантической безопасности». Соответственно, по его оценке, «Россия остается сильной угрозой, требующей тесной и постоянной координации в рамках НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии в Европе».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Кроме того, вскоре он поручил перевести российские силы сдерживания в особый режим несения службы. Страны Запада осудили решение о начале операции и стали ужесточать санкции против России.