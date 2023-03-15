Девять стран Запада пообещали Украине более 150 танков Leopard

Девять стран Запада пообещали передать Украине в общей сложности более 150 немецких танков Leopard, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. При этом он не упомянул об обещании самих США поставить Киеву танки Abrams собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard, продолжает расти», – сказал Остин.

Он также отметил значимость поставок современных систем ПВО, включая Patriot, которые украинским военнослужащим собираются передать США, Германия и Нидерланды. По словам главы Пентагона, Украине нужно предоставить все возможности для предстоящих боев, направить запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности «критически значимых средств, выделенных членами контактной группы».

Первые четыре Leopard 2 были переданы в конце февраля. В этом месяце Украина получит еще 21 танк Leopard 2A6 от Германии и Португалии. Ранее Польша также сообщила о намерении отправить туда 14 танков Leopard 2A4. При этом глава офиса Президента Украины Андрей Ермак утверждал, что Варшава, помимо этого, передаст Киеву 60 танков PT-91 Twardy (польская модификация советского танка Т-72 — прим. Т-и).