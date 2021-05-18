Глава парламента Башкортостана поддержал предложение об ужесточении оборота оружия

Председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев поддержал предложение об ужесточении оборота оружия. Об этом он заявил на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания – Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту в Актанышском районе.

«С трудом укладывается в голове случившееся. Боль переполняет наши сердца из-за нечеловеческой жестокости по отношению к детям. Эта трагедия заставляет многое переосмыслить, в том числе взглянуть с другой стороны на систему безопасности образовательных учреждений, на защиту жизни и здоровья граждан в целом. Важно принять все меры, чтобы не допустить в будущем повторения подобных событий», – прокомментировал Толкачев нападение на казанскую гимназию №175.

Он упомянул, что сейчас на разных площадках обсуждается тема ужесточения оборота оружия. По его словам, парламент Башкортостана поддерживает предложение о запрете выдачи лицензии на приобретение оружия гражданам с судимостью, а также задержанным за вождение в нетрезвом виде.

«Озвучивается предложение увеличить возраст лиц, имеющих право на получение лицензии для приобретения оружия, запретить выдачу таких лицензий лицам, не прошедшим службу в Вооруженных силах, а также усилить ответственность за незаконный сбыт оружия и взрывчатых веществ. Во всем этом и других подобных инициативах содержится рациональное зерно», – добавил Толкачев.

Он убежден, что необходимо отработать подобные предложения и внести в Госдуму соответствующий федеральный законопроект или несколько проектов законов.

«Полагаю, что Госсовет Татарстана как представитель пострадавшего региона вправе сыграть первую скрипку в этом важном деле. Наш парламент готов поддержать вас, выступить с совместными законодательными инициативами», – подчеркнул Толкачев.

Девятнадцатилетний житель Казани 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя, более 20 человек были госпитализированы. В связи с этим Президент России Владимир Путин поручил «серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом».