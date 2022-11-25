Глава Отдела внешнецерковных связей РПЦ: «Татарстан должен стать примером для всех стран»

На Международный форум «Валдай», который проходит в эти дни в Казани, впервые приехал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний. В эксклюзивном интервью «Татар-информу» он рассказал о том, почему Казань для него малая родина, и о впечатлениях от дружбы двух религий в Татарстане.

Отец Антоний: «Если говорить о Казани в частности и о Татарстане в целом – здесь этот опыт взаимодействия и мирного сосуществования показан наглядно. Я увидел его с «первых шагов» Фото: пресс-служба Казанской епархии

«Благодарю Бога, что в нашей стране никогда не было конфликтов на религиозной почве»

Отец Антоний, Татарстан является одним из немногих регионов, под «крышей» которого сосуществуют сразу несколько конфессий. Как вы считаете, насколько успешно в нашей республике воплощается опыт взаимодействия православия и ислама?

В первую очередь я должен сказать, что Русская православная церковь в течение многих лет активно участвует в воплощении в жизнь различных форм взаимодействия, диалога и между разными христианскими конфессиями и, конечно, между представителями мировых религий. Отдел внешних церковных связей, который я возглавляю, осуществляет эту работу за рубежами нашего отечества – у нас есть различные международные механизмы и площадки, на которых мы взаимодействуем. Однако важнейшей частью нашей работы в этом направлении является участие в межрелигиозном диалоге внутри нашей страны.

Я всегда с чувством благодарности к Богу говорю о том, что в России, где бок о бок живут представители различных религий и национальностей, никогда за всю нашу многовековую историю не было конфликта на религиозной почве. Всегда в нашей стране представители различных религий жили рядом друг с другом в мире и взаимопонимании.

Если говорить о Казани в частности и о Татарстане в целом – здесь этот опыт взаимодействия и мирного сосуществования показан наглядно. Я увидел его с первых шагов. Накануне вечером мы проезжали по самому центру города, мимо Казанского Кремля, который был чудесно подсвечен. И мы увидели это воочию – практически стена к стене стоят красивейшая мечеть «Кул Шариф» и рядом – воссозданный православный собор. Вот он – наглядный пример дружбы двух религий!

Хочу отметить, что вчера во время выступления на конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев сделал на этой теме особенный акцент. Он говорил о восстановлении исторических святынь в Татарстане, уделял большое внимание тому, чтобы, восстанавливая мечеть, в то же время восстанавливался и православный храм. Не обделяя одних, давая большее другим.

«У нас состоялась теплая, душевная, сердечная беседа, за которую я очень благодарен Президенту Татарстана. Это большая честь для меня» Фото: president.tatarstan.ru

«Казань должна стать примером успешного взаимодействия православия и ислама»

Отец Антоний, до нашего интервью у вас была встреча с Рустамом Миннихановым. Расскажите, о чем беседовали с Президентом Татарстана.

В первую очередь я хочу поблагодарить Рустама Нургалиевича за то, что он нашел в своем плотном графике время, чтобы с нами встретиться. Я имел честь передать господину Президенту приветствие Святейшего Патриарха Кирилла, который всегда с большим теплом его вспоминает, а также отмечает его труды по укреплению межрелигиозного мира и согласия в республике. Я рассказал о своих впечатлениях от своего участия в работе нашего форума «Валдай». Прозвучало много очень интересных и нужных выступлений. Мы говорили о том, что в нынешнее очень непростое время, отмеченное различными кризисами и трудностями, мы как представители разных мировых религий – прежде всего я говорю о православии и исламе – можем и должны сделать все, чтобы поддерживать людей, внести свой вклад в утверждении мира и взаимопонимание в обществе. Я считаю, что Казань, пожалуй, идеальное место проведения такого форума.

Мы много говорили с Рустамом Миннихановым о том, что опыт взаимодействия прежде всего между исламом и православием здесь воплощается буквально во всех аспектах жизни. И речь идет не только о Казани, которая является столицей республики. Это распространено повсеместно, в небольших городах и селах – строится мечеть и рядом восстанавливается либо возводится новый храм.

Президент рассказал, что в одной деревне дружат священник и имам, православные и мусульмане ходят к друг другу в гости, поздравляют с религиозными праздниками. Это очень значимо. Я глубоко убежден, что этот опыт, эту модель взаимодействия нужно ставить в пример многим другим регионам нашего земного шара, где, к сожалению, часто бывают недопонимание, конфликты, а порой даже столкновения между представителями религий. Хочу отметить, что это можно почувствовать, просто приехав в Казань. Этот опыт очень важен. Не только для нашей страны, а для целого мира!

Вообще у нас состоялась теплая, душевная, сердечная беседа, за которую я очень благодарен Президенту Татарстана. Это большая честь для меня. Сегодня мы уезжаем из Казани с чувством легкой грусти и большим желанием в ближайшее время вернуться.

«Практически стена к стене стоят красивейшая мечеть “Кул Шариф” и рядом – воссозданный православный собор. Вот он – наглядный пример дружбы двух религий!» Фото: пресс-служба Казанской епархии

«Храм Казанской иконы Божией Матери – зримый символ возрождения духовности в нашей стране»

Летом прошлого года в Казани в день обретения Казанской иконы Божией Матери торжественно открылся возрожденный храм в честь этой святыни. Новый храм построили очень быстро, а чин освящения совершил Патриарх Кирилл. Я знаю, что вы впервые посещаете этот храм. Расскажите о своих впечатлениях.

Есть замечательная поговорка в народе, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мне много рассказывал о восстановлении храма Владыка Феофан, почивший Архипастырь, который возглавлял эту епархию. Дело в том, что я в некоторой степени в трудах моих в Отделе внешних церковных связей являюсь преемником Владыки Феофана – последние семь лет я тружусь в кабинете, который он когда-то занимал. И раньше, когда Владыка бывал в Москве, он часто ко мне заходил, делился новостями, рассказывал о восстановлении храма и служении в Казани. После я видел много фото храма, а прошлым летом мы с радостью, трепетом и волнением следили за тем, как Святейший Патриарх Кирилл освящал этот храм. Святейший приехал в Казань в непростое время: в стране бушевал коронавирус. Но Патриарх Кирилл, несмотря на все сложности того времени, посчитал очень важным прибыть и возглавить торжества по поводу освящения храма.

Хочу особенно отметить, что ни на фото, ни на видео невозможно увидеть и прочувствовать всех масштабов, ощутить все благолепие. Этот храм является зримым символом возрождения духовности в нашей стране, в нашем народе. Побывать здесь сегодня – это большое благословение, большое счастье.

«Ни на фото, ни на видео невозможно увидеть и прочувствовать всех масштабов, ощутить все благолепие» Фото: пресс-служба Казанской епархии

«Казань – личная и очень важная часть моей семьи»

Отец Антоний, нам стало известно, что часть вашей жизни, истории вашей семьи связана с Казанью.

Да, моя бабушка всю жизнь провела в Казани, здесь родилась моя мама. Они жили в самом центре города – на улице Баумана. До сих пор вспоминаю, как совсем маленьким приезжал сюда. Это старый двор, дом. Яркие картинки из детства. Мама много мне рассказывала о своей жизни здесь.

Последний раз я в Казани был в возрасте 10-11 лет. У меня сохранилось очень много детских впечатлений, но с тех пор я здесь не бывал. Накануне у нас было небольшое окошко в мероприятиях. Я сразу поспешил на Баумана, нашел тот двор, дом, где провела детство моя мама. Да, многое изменилось, перестроилось. В сам дом не зашел, побыл лишь рядом. Нахлынули воспоминания. Для меня это личная и очень важная часть моей памяти, моей семьи. И я очень рад, что мне удалось спустя столько лет к ней прикоснуться.

После «родительского дома», прошелся по Казани, побывал в Кремле, посетил несколько храмов. Хочу сказать, что город очень изменился, вырос, стал невероятно красивым, ухоженным. Видно, что и власти, и сами жители относятся к городу с любовью и заботой.

Мы были здесь совсем немного, кратко, но я надеюсь в ближайшее время вновь посетить Казань.

Справка

Митрополит Антоний, в миру Антон Севрюк, родился 12 октября 1984 года в городе Калинине Тверской области.

В 2007 году стажировался в православном отделении богословского факультета финского Университета Йоэнсуу. Вернувшись в Санкт-Петербург, защитил дипломную работу на тему «Эсхатология в мировых религиях».

В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, затем был принят в Санкт-Петербургскую духовную академию без сдачи вступительных экзаменов, окончил ее в 2010-м.

В сентябре 2008 года назначен преподавателем Смоленской духовной семинарии.

5 февраля 2009 года назначен личным секретарем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

5 марта 2009 года Патриархом Кириллом пострижен в монашество с именем Антоний. 8 марта был возведен в сан иеродиакона.

1 апреля 2009 года был назначен руководителем личного секретариата Патриарха.

3 апреля 2010 года получил сан священника и был определен в крестовый храм Владимирской Иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке.

В 2011 году назначен секретарем администрации приходов Московского Патриархата в Италии.

В 2012 году был приглашен для преподавания в Парижскую семинарию.

18 июля 2013 года был возведен в сан архимандрита.

В 2015 году назначен епископом Богородским, викарием Патриарха Московского и всея Руси, руководителем управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии.

28 октября 2015 года назначен на должность настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне города Москвы.

7 июня 2022 года решением Священного Синода Русской православной церкви назначен председателем Отдела внешних церковных связей, став по должности постоянным членом Священного Синода РПЦ.