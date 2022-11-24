«Валдай» в Казани: дела Шаймиева, «исэнмесез» от митрополита и «исламский фактор»

В Казани сегодня открылась конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». О чем говорили на пленарном заседании, тематика которого звучала как «Религиозное многоголосие и национальное единство», – в репортаже «Татар-информа».

В Казани открылась конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Религиозное многоголосие и национальное единство» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Погода нелетная

Как сразу отметили на открытии пленарного заседания конференции «Валдай», Казань для клуба не чужой город. В мае прошлого года в столице Татарстана прошла Центральноазиатская конференция клуба «Валдай», а в 2007 году здесь было даже ежегодное заседание организации. Одним словом, Татарстан давно пытается дружить с главной путинской «фабрикой мысли».

У клуба «Валдай» нашлось несколько причин, чтобы собраться сегодня в Казани. Начиная от ноябрьского указа Путина «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», заканчивая 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. Эти два события проходили красной линией.

Казань ожидала более 20 экспертов из 8 стран – России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана, но вчерашний ледяной дождь скорректировал планы. Как посетовал модератор, погода внесла изменения в летную программу некоторых участников.

На сцене были представители трех главных религий России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Добро пожаловать» по-татарски

Три главные религии России на сцене были представлены Кириллом, митрополитом Казанским и Татарстанским, муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным и Будой Бадмаевым, настоятелем буддийского храма в Санкт-Петербурге.

Рустама Минниханова на встрече не было, оказался в командировке, но Президент Татарстана прислал видеоприветствие. Он напомнил про свою поездку в Бахрейн, где встречался с Папой Римским, и о своем участии в Группе стратегического видения «Россия – Исламский мир», а прозвучавшее словосочетание «традиционные ценности» ясно дало понять, о чем сегодня будет разговор в Казани. «Хуш килдегез. Рэхмэт сезгэ (Добро пожаловать. Спасибо вам)», – закончил свою речь Президент.

Рустам Минниханов прислал видеоприветствие участникам конференции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Асгат Сафаров, руководитель администрации Президента Татарстана, в продолжение темы добавил, что в Татарстане следующий год объявлен Годом национальных культур и традиций, и напомнил, что 9 ноября Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Строим мечети и храмы вместе

«Хэерле кон! Исэнмесез! – начал свое выступление митрополит Кирилл, вызвав оживление в зале. – Андрей Георгиевич, вы спрашивали, как мы живем в Казани? Так вот, мы живем в Казани, это Казан, где все перемешалось. Если спросить: “Казань – это православный город?”, то ответ будет: конечно, православный. Если спросить “Казань – это мусульманский город?”, ответ также будет: конечно. Казань – это столица на северных рубежах исламского вероисповедования».

Митрополит Татарстанский и Казанский Кирилл: «Казань – это столица на северных рубежах исламского вероисповедования» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем митрополит Татарстанский и Казанский напомнил, что, несмотря на то что «много семей с различными религиозными началами, мы достаточно дружная семья». Определяющим событием в истории России, по мнению митрополита, было крещение Руси. Далее последовал краткий экскурс, как с Русью стремились дружить Византия, Западная Европа, а с принятием христианства она возвысилась и в глазах исламского мира. Митрополит подчеркнул особую миротворческую роль церкви во время вассальной зависимости Руси от Орды. Аккуратно напомнил о событиях XVI века, обозначив этот период как время более широкого распространения христианства. «Мир ислама у нас был не где-то далеко. В этом году у нас юбилейный год – 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Была заложена мечеть в честь этого. И представители всех общин принимали участие, включая нас», – отметил отец Кирилл.

Завершил свою речь отповедью в адрес Запада, попыток узаконить однополые браки: «Грех есть беззаконие. Грех и беззаконие становятся законом».

«Мы вынуждены наблюдать, как девочек в российских школах заставляют снимать платки»

Муфтий Татарстана начал выступление также со слов о любви к Родине. «У человека возникает целый спектр чувств по отношению к своей Родине: в первую очередь ответственность за ее судьбу, гордость или даже обида за нее. Потому что Родина – это то, что связано с семьей, с родом, со своим народом. И наоборот: отрыв от корней и традиций приводит к тому, что человек, лишившись родной культуры, начинает чувствовать себя никем и теряет чувство привязанности к Родине», – заявил Камиль Самигуллин.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин: «Платок – это традиция, которая есть и в христианстве, и в иудаизме. Женщины в России всегда покрывались» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Далее муфтий со ссылкой на путинский Указ о традиционных духовно-нравственных ценностях затронул проблему хиджабов в школах. На фоне общих слов про мир во всем мире это звучало достаточно остро. «Платок – это традиция, которая есть и в христианстве, и в иудаизме. Женщины в России всегда покрывались и таким образом защищали себя от непристойных взглядов и мыслей. Старинные фотографии начала ХХ века, которые дошли до наших дней, свидетельствуют о том, что традиционная одежда всех женщин в России – русских и нерусских – покрывала их с головы до ног, кроме лица и кистей рук, или, другими словами, была хиджабом. Взгляните на иконы. Или вспомните, как изображали художники Деву Марию – мать Пророка Исы алейхи салям. Но сегодня мы вынуждены наблюдать, как девочек в российских школах заставляют снимать платки. То есть со школьной скамьи мы внушаем нашим детям, что быть верующим и следовать законам Всевышнего – это неправильно. Но почему? Потому что это неприемлемо на Западе?» – заявил Самигуллин.

«И хазраты, безусловно, ведут идеологическую борьбу»

Далее последовал переход к теме СВО, и так же через примеры из истории. Так, муфтий напомнил, что председатель ЦДУМ России Габдрахман хазрат Расулев в 1942 году «издал фетву с призывом мусульман к единодушной борьбе против фашизма и внес личные средства на строительство танковой колонны». «И советские мусульмане, отставив в сторону все свои обиды на большевиков, последовали этому призыву и пошли на фронт защищать нашу общую Родину», – рассказал Самигуллин. И дал понять, что хазраты и сейчас ведут идеологическую борьбу.

«Только имея в своем арсенале аргументированные доказательства и убедительные доводы из Корана и Сунны, имамы могут разбудить разум наших единоверцев» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С началом специальной военной операции исламский фактор вообще очень активно разыгрывается против России. И хазраты, безусловно, ведут идеологическую борьбу против распространения принципов вседозволенности и моральной распущенности в обществе, которые стали популяризироваться в последнее время. Я имею в виду нетрадиционные взгляды на вопросы семьи и нравственности. И только имея в своем арсенале аргументированные доказательства и убедительные доводы из Корана и Сунны, имамы могут разбудить разум наших единоверцев. Мечеть в этом смысле играет важную роль в повышении уровня духовности, культуры, нравственности, образованности и солидарности общества», – подытожил председатель ДУМ РТ.

Рождение «Возрождения»

Самым обширным как по тематике, так и по времени было выступление Государственного Советника, первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

В речи Шаймиева было несколько повторяющихся слов и выражений. Одно из них – «конкретные дела». «Нужно взяться за конкретные дела, только через конкретные дела можно поменять. Какие бы муки ни нужно было для этого преодолевать, иного не дано», – рассказывал Госсоветник РТ.

«В 1986 году в Татарстане было всего 18 мечетей и 15 православных храмов. Сейчас более 1500 мечетей и 500 православных храмов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минтимер Шарипович особенно радовался народному участию в подобных проектах. Он вспомнил 1000-летие Казани, как собрал руководителей крупнейших хозяйств республики. «Тогда был урожайный год, и было намечено строительство ряда объектов наследия. Обратились к руководителям хозяйств, и все они согласились реализовать по 2 центнера зерна для создания фонда, средства из которого направят на возрождение нашей духовности. Тогда мы собрали 32 миллиарда рублей в неденоминированных деньгах. И это послужило основной для создания фонда “Возрождение”», – рассказал Шаймиев.

Он привел и другие примеры: благоустройство старинных кладбищ в деревнях, воссоздание мечетей и церквей. В 1986 году в Татарстане было всего 18 мечетей и 15 православных храмов. Сейчас более 1500 мечетей и 500 православных храмов…Татарстан сегодня является субъектом страны, который нашел пути к разрешению этих вопросов. Это конкретная и очень кропотливая работа, которая касается всех представленных у нас конфессий. Мы возрождаем материальное наследие и одновременно обретаем духовность. Это взаимосвязанные мощные процессы, мы для этого созрели», – резюмировал Шаймиев.