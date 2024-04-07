Глава Оренбурга заявил о критической ситуации в городе из-за затопления

Глава Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию в городе критической. Соответствующее заявление он сделал у себя в телеграм-канале.

«Паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения», – написал Салмин.

В минувший четверг губернатор Оренбуржья Денис Паслер ввел режим ЧС из-за сильного паводка. В Оренбургскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Министр посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск, где в круглосуточном режиме проводятся работы по ликвидации последствий стихии.

В связи с аномальным паводком во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности пристановил работу Орский нефтеперерабатывающий завод, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.