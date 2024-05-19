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Глава Омской области поблагодарил Раиса РТ за помощь в преодолении последствий паводка
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за помощь в преодолении последствий наводнения в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Детей из затопленных населенных пунктов отправим на летний отдых в оздоровительные лагеря соседних регионов. Наших ребят с радостью ждут в Новосибирской области и Татарстане <...> Также благодарю Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за грузы с помощью, которые поступают от жителей региона нашим северным территориям», – сказал Хоценко.
Также он поблагодарил за поддержку полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
Ранее сообщалось, что на встрече с руководителями МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым 18 мая, Президент РФ Владимир Путин поручил незамедлительно провести оценку ущерба от паводков, чтобы успеть к концу лета приступить к восстановлению жилого фонда.
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