Глава Омской области поблагодарил Раиса РТ за помощь в преодолении последствий паводка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за помощь в преодолении последствий наводнения в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Детей из затопленных населенных пунктов отправим на летний отдых в оздоровительные лагеря соседних регионов. Наших ребят с радостью ждут в Новосибирской области и Татарстане <...> Также благодарю Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за грузы с помощью, которые поступают от жителей региона нашим северным территориям», – сказал Хоценко.

Также он поблагодарил за поддержку полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Ранее сообщалось, что на встрече с руководителями МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым 18 мая, Президент РФ Владимир Путин поручил незамедлительно провести оценку ущерба от паводков, чтобы успеть к концу лета приступить к восстановлению жилого фонда.