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Путин поручил незамедлительно оценить масштаб ущерба от паводков
Необходимо незамедлительно провести оценку ущерба от паводков, чтобы успеть к концу лета приступить к восстановлению жилого фонда. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым, сообщает пресс-служба Кремля.
«Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно всё это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила <...>», — подчеркнул Президент.
«Прошу обратить на это внимание. Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму всё сделать, чтобы восстановить жилой фонд», — добавил Путин.
При этом, по оценке главы государства, последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть потенциально, потому что соответствующие меры начали приниматься вовремя.
«Губернаторам я с самого начала об этом говорил. Вовремя начали проводить соответствующие мероприятия», — отреагировал он на слова главы МЧС о том, что удалось не допустить подтопления федеральной трассы Р402 Тюмень — Омск.
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