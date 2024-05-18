Путин поручил незамедлительно оценить масштаб ущерба от паводков

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Необходимо незамедлительно провести оценку ущерба от паводков, чтобы успеть к концу лета приступить к восстановлению жилого фонда. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно всё это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила <...>», — подчеркнул Президент.

Фото: kremlin.ru

«Прошу обратить на это внимание. Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму всё сделать, чтобы восстановить жилой фонд», — добавил Путин.

При этом, по оценке главы государства, последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть потенциально, потому что соответствующие меры начали приниматься вовремя.

«Губернаторам я с самого начала об этом говорил. Вовремя начали проводить соответствующие мероприятия», — отреагировал он на слова главы МЧС о том, что удалось не допустить подтопления федеральной трассы Р402 Тюмень — Омск.