Глава общества инвалидов РТ не признает вины в махинациях с поставкой подгузников

В Татарстане в суд было направлено дело 64-летнего председателя общественной организации «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов». Его обвиняют в хищении свыше 1,6 млн рублей из бюджета, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с августа по сентябрь 2018 года фигурант дела провернул махинации с госконтрактами на поставку подгузников и пеленок для инвалидов. Однако средства реабилитации люди с ограниченными возможностями не получали.

Всего, по данным следствия, было подписано 305 фиктивных актов о получении инвалидами необходимых средств. После этого на основании фальшивых документов ФСС РТ перечислил на счет предприятия 1,6 миллионов рублей, которые глава общества инвалидов РТ присвоил.

Своей вины мужчина не признал. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде. Кроме того, на недвижимое имущество подозреваемого наложен арест на сумму 2,7 млн рублей. Дело направлено в суд.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за махинации с госконтрактами под суд пойдет глава общества инвалидов РТ.