Дело о мошенничестве главы общества инвалидов РТ направлено в суд

Следком завершил расследование уголовного дела, возбужденное на 64-летнего руководителя общества инвалидов РТ, которого обвиняют в мошенничестве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2018 году он, будучи руководителем не только общества инвалидов РТ, но также Учебно-производственного предприятия «Картонажно-полиграфические изделия», заключил с региональным отделением Фонда социального страхования четыре госконтракта на поставку людям с ограниченными возможностями детских и взрослых подгузников, а также абсорбирующих пеленок.

В действительности инвалидам ничего не передавалось, а подписи от их имени поставили сотрудники предприятия. После этого на основании фальшивых документов ФСС РТ перечислил на счет предприятия 1,6 миллионов рублей, которые глава общества инвалидов РТ присвоил.

Противоправную деятельность выявили сотрудники следкома и ОЭБ и ПК УМВД России по Казани.

Свою причастность к преступлению руководитель общества инвалидов РТ не признал. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.