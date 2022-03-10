Глава Управления образования Челнов: Новые микрорайоны испытывают дефицит мест в детсадах

В новых микрорайонах Набережных Челнов по-прежнему остается дефицит мест ясельных групп в детских садах. Наиболее острую потребность испытывают Яшьлек, Замелекесье и Прибрежный. О дефиците мест сообщил начальник управления образования Рустем Хузин.

«Немного напряженная ситуация остается в новых микрорайонах, в 63-м и 65-м комплексах. Детские сады здесь будут комплектоваться детьми от трех лет. Ясельных групп в этих микрорайонах пока будет минимальное количество. Все будет зависеть от конкретного детского сада. Постараемся открыть максимальное количество ясельных мест в близлежащих к микрорайону Яшьлек комплексах: 26-м, 27-м, 52-м. Можно рассмотреть детские сады тоже в данных комплексах», — сообщил спикер.

Тем родителям, кто не может пристроить ребенка в ясли в своем районе, Хузин посоветовал обратить внимание на детские сады в других частях города, где имеются места.

«Имеется достаточно много свободных мест для детей ясельного возраста во всех остальных частях города, в некоторых районах нового города, поселка ГЭС, ЗЯБ. Такая возможность сегодня есть», — отметил Хузин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в детсадах Челнов сформируют группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.