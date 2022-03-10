В детсадах Челнов сформируют группы для детей с тяжелыми нарушениями речи

В детских садах Набережных Челнов будут сформированы группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на пресс-конференции в мэрии сообщил начальник управления образования Рустем Хузин.

«Так, за прошедшие два года было открыто 20 таких групп, в этом году в планах сформировать пять групп с тяжелыми нарушениями речи», — сообщил спикер.

На 2022-2023 год учебный год в детских садах Набережных Челнов предварительно запланировано более 6,5 тыс. мест, из них порядка 5 тыс. мест — для детей с года до трех лет.

«Благодаря планомерной политике страны, республики, города, если в предыдущие годы остро стоял вопрос о приеме детей в детские сады от трех лет, то на сегодняшний день комплектование идет для детей в возрасте от одного года», — отметил спикер.

С 1 апреля в Татарстане стартует кампания по приему детей в детские сады и школы. До 25 марта образовательные учреждения разместят приказ о закреплении территории, на основании которого можно будет подавать документы.

Документы принимаются в два этапа. С 1 апреля по 30 июня сдаются документы на детей, которые проживают на закрепленной приказом территории, и дети, имеющие преимущественное право, с 6 июля по 5 сентября — дети из других домов. Документы подаются лично либо в электронной форме.