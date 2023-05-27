Волонтеры Новошешминского района более 20 раз побывали в зоне спецоперации

Глава района Вячеслав Козлов встретился с участниками военной спецоперации, приехавшими в кратковременный отпуск. Он искренне поблагодарил бойцов за выполнение боевых задач, пообещав, что пока земляки несут службу, их семьи будут окружены вниманием со стороны администрации.

Отдельно Козлов отметил активную волонтерскую работу, которую ведут активисты района – некоторые из них побывали в зоне спецоперации более 20 раз. Волонтеру Эльмире Насибуллиной, организатору сообщества «Своих не бросаем», глава вручил букет цветов и памятный подарок.

Отдельно Козлов отметил активную волонтерскую работу, которую ведут активисты района – некоторые из них побывали в зоне спецоперации более 20 раз. Волонтеру Эльмире Насибуллиной, организатору сообщества «Своих не бросаем», глава вручил букет цветов и памятный подарок.

В ходе встречи заместитель командира дивизиона залпового огня капитан Евгений поделился историями своей боевой службы. Он рассказал, что особенно тяжело бойцам пришлось в первое время – ощущалась нехватка питьевой воды, продуктов питания и вооружения. Но впоследствии поставки всего необходимого проводились своевременно, причем большой вклад внесли жители Новошешминского района.

«Мой отец уже девять раз побывал в нашей части и привез запчасти на технику и много других необходимых вещей. Сейчас немного отдохнем и снова к своим боевым товарищам», – рассказал Евгений.

Военнослужащий Алексей и его супруга, у которых весной родился сын, принимали в этот день поздравления с пополнением и подарок от администрации – сертификат на покупку детской коляски.

Напомним, военнослужащие из зоны проведения СВО начали отбывать в отпуск в середине марта в соответствии с поручением Президента России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Он отметил, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.

Материал подготовлен при участии Азата Мусина