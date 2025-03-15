Глава Новошешминского района РТ доставил помощь бойцам, воюющим на Херсонском направлении

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов доставил шефскую помощь бойцам, действующим на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Чиновник вместе с волонтерами передал военным два автомобиля – «Ниву» и «УАЗ», а также запчасти, автомобильные шины, генераторы, строительные материалы и адресные посылки от земляков.

Глава муниципалитета и волонтеры провели ночь в блиндаже, где служит хирург Александр Батурин. До заключения контракта с Министерством обороны РФ врач работал в Новошешминской ЦРБ.

Вячеслав Козлов показал на своих страницах в социальных сетях, как устроен быт военнослужащих. Здесь предусмотрена даже молельная комната.

Бойцы поблагодарили за оказываемую им помощь. «Спасибо жителям района за помощь и неравнодушие! Отдельная благодарность волонтерам – они рискуют, тратят время и силы, чтобы поддержать нас», – заявили военные.

Кроме того, участники спецоперации признались, что каждое письмо и каждая посылка из дома убеждают – их любят и ждут, а также верят в них.

Раис Татарстана Рустам Минниханов 3 марта рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на тот момент на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.