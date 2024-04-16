Глава Новошешминского района доставил три автомобиля и посылки в зону СВО

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов со своей командой навестил бойцов в зоне спецоперации. Видео и фотографиями он поделился в своем телеграм-канале.

Так, руководитель района рассказал о встрече с бойцом Олегом, которому были переданы автомобиль УАЗ и необходимая гуманитарная помощь. «Олег благодарит всех за поддержку и передает привет», — поделился он.

Еще два автомобиля были доставлены в другие части.

«Ваши личные посылки, строительные материалы, необходимые вещи для обустройства быта доставили ребятам, — отчитался глава района. — Спасибо всем, кто помогает и поддерживает бойцов. Своих не бросаем».

Также Вячеслав Козлов навестил коллегу, главу Екатерининского сельского поселения Александра, который добровольцем ушел на передовую в прошлом году, о чем сообщал «Татар-информ».

«Встретились и передали гуманитарную помощь нашим парням, которые выполняют боевые задачи в Луганской народной республике. Всем передают огромный привет и слова благодарности», — написал он.

На днях Вячеслав Козлов вернулся из зоны СВО.

«Фотографии наглядно говорят об обстановке, но, несмотря на обстрелы, люди не теряют веру и продолжают жить. Ухаживают за палисадниками, сейчас там весна в самом разгаре. А наши бойцы делают все возможное, чтобы поскорее наступил мир. Еще раз благодарю всех новошешминцев, кто помогает нашим военнослужащим. Крепкий тыл — это то, что им сейчас так необходимо», — убежден он.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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