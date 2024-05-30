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Глава Новошешминска прокомментировал трагедию с гибелью ребенка в бассейне
Глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов прокомментировал трагедию с гибелью 10-летнего мальчика, который сегодня утонул в бассейне. Информация появилась в его персональном телеграм-канале.
«Невозможно выразить словами боль от случившейся сегодня беды. В Новошешминске в бассейне “Жемчужина” погиб ученик 4 класса. Узнав о происшествии, незамедлительно выехал на место и встретился с мамой мальчика», – указал он.
По версии следствия, 10-летний мальчик отправился со сверстниками купаться в бассейн комплекса «Жемчужина». При этом отмечается, что ребенок не умел плавать. Кроме того, дети находились без присмотра взрослых.
Глава района выразил искренние соболезнования и пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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