В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне, возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в селе Новошешминск. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным ведомства, 10-летний мальчик отправился со сверстниками купаться в бассейн комплекса «Жемчужина». При этом отмечается, что ребенок не умел плавать. Кроме того, дети находились без присмотра взрослых.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних в бассейне», – указали в следственном управлении.

Ход расследования взят на контроль в прокуратуре района, сообщила старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.