Коммунальщики Нижнекамка извинились перед горожанами за неубранный снег

В Нижнекамском районе после обильных снегопадов продолжается борьба со снежной стихией. Руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков на деловом понедельнике доложил, что работа по устранению последствий обильного снегопада продолжается и в ближайшие дни будет завершена.

«Приношу свои извинения за доставленные неудобства. В ближайшее время постараемся сделать все возможное для быстрой качественной уборки дорог», — сказал докладчик.

По словам Болтикова, особое внимание при проведении работ будет уделяться вывозу снега и устранению колейности. «В первую очередь вывоз снега будет организован с тех участков, где снежные валы закрывают обзор пешеходам и автомобилистам, тем самым препятствуя безопасному движению», — отметил спикер.

Болтиков отметил, что за 16 дней января в Нижнекамске выпала месячная норма осадков. Причиной несвоевременной уборки снега стал недостаток водителей снегоуборочной техники.

Также Болтиков коснулся вопроса припаркованных автомобилей. «Сложной, пока нерешаемой остается проблема перегруженных автомобилями дорог и придомовых территорий. Владельцы вынуждены парковать свои автомобили вдоль улиц и занимать свободную площадку во дворах, даже если это газон. В этих условиях быстрая и качественная уборка выпавшего снега невозможна», — отметил спикер.