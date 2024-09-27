Глава «Народного Фронта» в РТ: «Защита суверенитета страны решается на передовой»

Ринат Фазылов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан активно вносит свой вклад в победу в специальной военной операции, и эта работа продолжается постоянно. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал руководитель регионального исполкома «Народного Фронта» в Татарстане, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

«В своем выступлении Раис Татарстана затронул наиболее важные направления в жизни татарстанцев. Конечно, же наша страна уже третий год проводит специальную военную операцию, и защита нашего суверенитета и будущего нашей страны решается на передовой. Я считаю, что нет важнее дела, чем боевая работа наших бойцов на фронте», – отметил он.

Ринат Фазылов подметил, что именно с темы СВО уже второй год Рустам Минниханов начинает свое обращение. В этот раз Раис подчеркнул вклад республики в общую победу над врагами.

«Прозвучала важная инициатива – 2025 год объявлен годом Защитника Отечества в Татарстане. Я считаю, это символично в канун 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, и когда в зоне специальной военной операции наши военнослужащие, среди которых выходцы и уроженцы республики Татарстан с отвагой защищают нашу Родину, принять именно такое решение. Они все герои и достойны памяти наших прадедов, которые победили в 1945 году», – подчеркнул Ринат Фазылов.

По словам общественника, сейчас в Татарстане одним из ключевых направлений поддержки участников СВО является реабилитация и восстановление демобилизованных военнослужащих. На родину возвращаются как раненые солдаты, так и те, кто по возрасту не подлежит службе, и каждому из них необходима всесторонняя помощь и поддержка на различных уровнях – это включает в себя волонтеров, муниципальные власти и республиканское руководство. Ринат Фазылов отметил, что работа в этом направлении продолжится.