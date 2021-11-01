Глава «Нафтогаза»: Запуск «Северного потока-2» делает Украину уязвимой перед Россией

Запуск газопровода «Северный поток-2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения», считает глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью Financial Times.

«(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — отметил он.

Российский газопровод «Северный поток-2» проходит через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер обратил внимание на то, что газовая компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

Он также указал, что объемы транзита должны соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

14 октября вице-премьер РФ Александр Новак на сессии в рамках Российской энергетической недели заявил о том, что российский газопровод «Северный поток-2» достроен и полностью готов к эксплуатации.