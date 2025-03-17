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Политика 17 марта 2025 16:29

Глава Нацразведки США ожидает продуктивного разговора Путина и Трампа

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Директор Национальной разведки США Тулси Габбард выразила оптимизм касательно разговора Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости, приводя слова Габбард.

Габбард сказала, что в подходящее время у Трампа состоится очень продуктивный разговор с Путиным, который еще раз подтвердит непоколебимую приверженность Трампа миру. Она также отметила, что Президент США очень трезво смотрит на украинский конфликт, добавив, что у Штатов есть лучшие переговорщики, работающие как с Россией, так и с Украиной.

Также Габбард раскритиковала Джо Байдена, предшественника Трампа, за отсутствие усилий в разрешении украинского кризиса.

Напоминаем, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа. Возможная повестка не была раскрыта. Разговор анонсировали на вторник, 18 марта.

#переговоры #Владимир Путин #Дональд Трамп
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