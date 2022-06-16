Глава МВД Татарстана представил нового начальника полиции Зеленодольского района

Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин представил личному составу ОМВД России по Зеленодольскому району нового начальника – полковника полиции Олега Хохорина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как отметил глава МВД по РТ, за годы службы Олег Хохорин зарекомендовал себя как профессионал и грамотный руководитель.

«Олег Евгеньевич работал в разных подразделениях, поэтому знает специфику работы "от и до". Кроме этого, прекрасно знаком с особенностями района, так как родом из этих мест, что поможет ему достигнуть поставленных целей и решить все задачи в оперативно-служебной деятельности», – подытожил он.

Олег Хохорин родился в поселке Нижние Вязовые в 1964 году, окончил Казанский авиационный институт и Московский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году участковым инспектора милиции. Затем работал замглавы отделения по экономическим преступлениям УВД Зеленодольска.

После этого Хохорин возглавлял отдел полиции №5 «Московский» в Казани. С апреля 2014 по июнь 2022 года он занимал пост главы межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский». Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 1,2,3 степени, «За доблесть в службе», нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Артем Хохорин представил личному составу нового начальника полиции Челнов.