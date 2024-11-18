Глава МВД РТ: «Планка моими предшественниками задана высокая, работы предстоит много»

Министр внутренних дел Республики Татарстан Дамир Сатретдинов

«Назначение в Татарстан стало для меня большой ответственностью»

Это интервью стало первым, которое Дамир Сатретдинов дал на посту министра внутренних дел Татарстана. «Татар-информ» рассказывал, что новый глава МВД был официально представлен 6 марта этого года. В Татарстан он приехал из Ханты-Мансийского округа, и сразу же с места в карьер – на него возложили серьезные задачи по обеспечению безопасности в дни проведения в Казани беспрецедентных по масштабу международных мероприятий.

Наша беседа состоялась после саммита БРИКС, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. И поскольку интервью стало первым, говорили обо всем – о профессии, об уровне подготовки полицейских в Татарстане, о криминальных особенностях регионов, о причинах совершения преступлений и даже немного о погоде и о личном.

Дамир Растямович, с чего начинался ваш профессиональный путь?

Моя работа в органах внутренних дел началась 30 лет назад, в 1994 году в Астрахани, где я родился и жил, с должности младшего инспектора отдела БЭП. Условия Астраханской области характеризуются значительными биологическими ресурсами, отсюда и основные направления в преступлениях экономического характера – браконьерство, икорная мафия. Рост же преступлений в экономической сфере после распада Советского Союза имел просто гигантские масштабы, так что работы было много, и для меня, выпускника вуза, она оказалась очень интересной. В тот момент я навсегда определился с выбором профессии, которая стала настоящий призванием – делом всей жизни.

В Астраханской области я проработал 25 лет. Будучи в должности начальника полиции, получил назначение в Республику Хакасия – заместителем министра внутренних дел, а через 8 месяцев, в конце года последовало новое назначение в ХМАО-Югра, уже на должность главы ведомства.

Насколько Хакасия и ХМАО-Югра отличаются от Татарстана в плане оперативной обстановки?

Оперативная обстановка в регионах различается в зависимости от многих факторов. Тут влияет и площадь территории, и плотность и состав населения, и экономическая составляющая.

В Республике Хакасия проживает чуть более 500 тыс. человек, в ХМАО – 1 млн 700 тыс. Некоторые поселения настолько географически обособленны, что транспортная доступность ограничена либо воздушным сообщением, либо по суше только в определенный период года. Разумеется, все это накладывает свой отпечаток на оперативную обстановку.

Кроме того, необходимо учитывать экономическую специфику. ХМАО – нефтяной регион, второй субъект в стране по пополнению доходной части бюджета. Представьте: протяженность подземных трубопроводов, проходящих в ХМАО, равна длине трех земных экваторов – 120 тыс. километров. Это влияет на характер преступлений: хищения, преступлений коррупционной направленности, легализация преступных доходов.

Возможность заработков выше, чем в среднем по стране, это привлекает в регион большое количество людей, в том числе из зарубежья. Труд вахтовиков в непростых условиях, изоляция от городов и удаленность рабочих поселков также накладывает отпечаток на характер преступлений. Регион многонациональный, поэтому особо остро приходилось реагировать на работу миграционного ведомства.

Татарстан стал для Вас уже не первым национальным регионом, то есть особенности работы в таком регионе вы представляли, и тем не менее – каким перед вами предстал Татарстан, тем более на пороге важных событий?

Когда стало известно, что есть решение назначить меня в Татарстан, я мог воспринять это только одним образом: мне оказана большая честь и доверие. И, понятно, я понимал всю степень ответственности: нельзя подвести ни руководителя, ни личный состав, ни жителей республики.

Конечно, Республика Татарстан – субъект в политическом плане значимый: крупнейшие мероприятия мирового масштаба, проводимые на его территории, доверие руководства страны на их проведение накладывают особую ответственность на все силовые и административные структуры региона. А это значит, что координация командной работы, взаимодействие и взаимопонимание – важнейшая составляющая моей деятельности на посту руководителя ведомства.

Количество и масштаб проводимых мероприятий говорит о доверии руководства страны Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и всему населению Татарстана. И наше ведомство, отвечающее за внутреннюю безопасность, не имеет права это доверие не оправдать.

Вот с таким настроем все подразделения и структуры МВД республики проводят работу по подготовке и обеспечению безопасности на крупнейших мероприятиях мирового масштаба. Я хочу заметить, что гражданам видна лишь малая часть огромной работы – планирование, синхронизация и взаимодействие с другими структурами по организации безопасности остаются вне поля зрения.

«Порядка двух с половиной тысяч сотрудников к нам приехали из других регионов на период БРИКС»

Как вы оцениваете работу своих подчиненных в дни проведения в Татарстане крупных международных мероприятий?

На время подготовки и проведения саммита БРИКС были задействованы 6,5 тысячи сотрудников МВД, в том числе приданные силы из 36 регионов – 2,5 тысячи человек. Регионы направили самых достойных и ответственных: за время проведения БРИКС не случилось ни одного ЧП, ни малейшего нарушения дисциплины вроде опозданий среди личного состава.

Многие жители и гости Казани отмечали, что обошлось без каких-то чудовищных пробок в дни БРИКС.

В республике были развернуты шесть межведомственных оперативных штабов, в том числе и по линии Госавтоинспекции. Работали вместе с муниципалитетом и администрацией города, чтобы обеспечить беспрепятственное движение кортежей и минимизировать дискомфорт для граждан. Для выстраивания максимально удобной логистики планировали маршруты, объезжали территорию, тренировались. А также знакомили коллег из других территорий с особенностями транспортных потоков и развязок дорог города.

Горожане и гости города заметили, я надеюсь, что во все четыре дня проведения саммита обошлось без перекрытия улиц, закрывали движение поэтапно. Центр города был закрыт для автотранспорта лишь на один день. Всему этому способствовал высокий профессиональный уровень и слаженная работа сотрудников ДПС. Для помощи по этой линии в республику приехали сотрудники Центра специального назначения в области обеспечения БДД: специализация на сопровождениях кортежей, их движении имеет определенные особенности и сложности: высокая скорость, движение в потоке без остановок и т.д.

Для всех служб и сотрудников мероприятие такого уровня – это серьезное испытание на прочность. Работать приходилось много, невзирая на погодные условия, переработки, но все понимали: на нас большая ответственность и к нам привлечено пристальное внимание всего мира. Нам нельзя подвести свою страну.

Поэтому высокая оценка проведения БРИКС Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным – это результат командной и слаженной работы. Полицейские Татарстана в плане охраны общественного порядка продемонстрировали хорошую подготовку, на их счету успешное проведение не одного мероприятия подобного уровня. Для меня же, можно сказать, это стало своего рода боевым крещением. Личному составу я выражаю огромную благодарность и высоко оцениваю работу коллектива.

Хочу подчеркнуть, что таких результатов невозможно было бы добиться без взаимопонимания, слаженной работы всех силовых ведомств и структур власти республики. Это по-настоящему командная работа. Возглавлявший работу МВД России во время проведения мероприятия первый заместитель министра внутренних дел России Александр Владимирович Горовой доложил главе ведомства Владимиру Александровичу Колокольцеву, что МВД Татарстана с поставленной задачей справилось.

Но и ежедневная работа сотрудников МВД имеет не меньшее значение, ведь мы обеспечиваем безопасность граждан. Во время проведения БРИКС работа по охране правопорядка продолжалась на привычном уровне, осложнения оперативной обстановки допущено не было.

«Очень многое делается для безопасности дорожного движения, а рост смертности на дорогах высокий»

Дамир Растямович, растет число погибших на дорогах республики. Как вы считаете, что может изменить эту ситуацию?

Госавтоинспекция в Татарстане уделяет особое значение аварийности на дорогах республики. Особый упор делается на профилактику и информированность водителей, не случайно мы наблюдаем снижение количества ДТП – в этом году их произошло на 202 меньше, чем за тот же период прошлого года.

Я думаю, многие граждане замечают, как часто ГИБДД республики размещает информацию на телевидении и в мессенджерах, проводит встречи в школах м вузах, организовывают мероприятия, цель которых – донести до всех участников дорожного движения необходимость соблюдать правила – основные условия безопасности на дорогах. Все мы видим, что в республике прекрасные дороги, удобные развязки, надземные и регулируемые пешеходные переходы. Очень многое делается для безопасности дорожного движения, а рост смертности на дорогах очень высокий. О чем это говорит? О низкой культуре вождения, о самонадеянности водителей, не соблюдающих правила дорожного движения.

Как результат – такое большое число ДТП со смертельным исходом. Только личная ответственность каждого участника движения может улучить ситуацию. Наиболее опасной дорогой в Татарстане является М7, только в этом году там произошло 195 ДТП с 45 погибшими. А значит, необходимо, совместно с соответствующими ведомствами республики проработать меры для снижения ДТП на этих участках, из возможных – установить дополнительные камеры, нанести предупреждающую разметку. Сотрудники Госавтоинспекции физически не могут контролировать каждый километр автомагистралей.

Основная причина роста гибели в ДТП – человеческий фактор все-таки?

Я уверен, что именно так. Несоблюдение дистанции, резкое перестраивание, выезд на встречную полосу, агрессивные методы вождения – все это мы наблюдаем на наших дорогах. За последние годы количество автотранспорта на дорогах резко увеличилось. Люди, находясь за рулем, торопятся, отвлекаются на телефоны, превышают скорость. Тут влияет и стресс, и агрессивные реакции на других участников дорожного движения. Это частые причины, по которым и происходят аварии, и тут уже зона ответственности каждого водителя за свою жизнь, жизнь пассажиров его автомобиля и других участников движения.

В целом же Госавтоинспекция справляется со своими обязанностями хорошо, своевременно реагирует на дорожную ситуацию. В отличие от многих регионов время ожидания сотрудников для оформления ДТП короче, чем в ряде регионов.

В чем, по-вашему, причина роста ДТП с несовершеннолетними за рулем?

Это очень болезненная тема – аварии с участием детей и подростков, особенно со смертельным исходом. Всегда с тяжелым сердцем и особым вниманием читаю отчеты по таким происшествиям. В этом году в ДТП на дорогах республики погибли 10 детей, травмы получил 391 ребенок. Сейчас во многих госструктурах идут дискуссии о запрете использования скутеров, электросамокатов, питбайков лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Статистика, к сожалению, неутешительная: за 10 месяцев зарегистрировано 24 ДТП при управлении механическими ТС несовершеннолетними. Погибли трое детей и еще 22 пострадали. Когда речь идет о детях, необходимо самое пристальное внимание к этой проблеме.

Я считаю, что в большинстве случаев родители ответственны за то, что допускают к управлению такими ТС своих несовершеннолетних детей. Необходимо понимать, помнить, что подросток еще не до конца физически и психологически сформирован, чтобы управлять довольно скоростным транспортом. Подростки, не имея опыта вождения и навыков управления, выезжают на автодороги, попадают в довольно плотный автомобильный поток, не могут справиться со стрессовой ситуацией, с эмоциями, выдают реакцию, свойственную своему возрасту. Недаром говорят: «Ведет себя как ребенок!» Они пытаются скрыться с места аварии, уехать от сотрудников, чтобы избежать наказания, не отдают себе отчет о последствиях свои действий, многие не знакомы с правилами, превышают скорость, тем самым провоцируют ДТП.

Родителям, доверяющим своим детям управление мощной и скоростной игрушкой, стоит подумать, расставить приоритеты, что важнее – жизнь ребенка или потакание его желаниям. Это зона заботы, сознательности и ответственности родителей. Последствия могут быть катастрофическими.

«Преступники ушли в интернет»

Какова сегодня структура преступности Татарстана?

С развитием технологий меняются и способы совершения преступлений. Все больше хищений, краж, мошенничеств, оборота наркотических средств происходит с использованием информационных технологий. Появляются и новые виды преступлений: незаконный оборот криптовалюты, теневые криптобиржи. На сегодняшний день половина всех преступлений, которые регистрируются в Татарстане, касаются так или иначе сферы информационных технологий (57,5%).

Однозначно нам надо идти в ногу со временем. У нас успешно действует специальное подразделение – Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно коммуникационных технологий (УБК). Сотрудники данного подразделения хорошо разбираются в том, что такое криптовалюта, криптобиржа, их виды и особенности. Это специалисты, обладающие особыми знаниями, особым складом ума, я бы сказал.

Конечно, большой процент преступлений в этой сфере – это мошенничества и кражи средств граждан с электронных счетов. Цифры шокирующие: 4,5 млрд рублей украдено у жителей Татарстана только за 10 месяцев этого года. Рост числа подобных преступлений – это большая проблема не только в нашей республике, но и в целом по стране.

Несмотря на проводимую большую информационную работу по предупреждению таких преступлений, люди по-прежнему попадают в сети киберпреступников. Еженедельно татарстанцы перечисляют мошенникам порядка 80 млн рублей. По моему мнению, необходимо увеличить информационную осведомленность населения. На каждом банкомате, в каждом лифте – везде, где есть возможность, размещать информацию об опасности передачи кодов из СМС лицам, представляющимся сотрудниками банков, силовых органов, различных учреждений. О том, что нельзя никому доверять информацию, позволяющую получить доступ к вашим денежным средствам.

Нужно понимать, что преступные схемы тщательно прорабатываются, совершенствуются, используются приемы психологического давления на граждан, дипфейк-технологии, голосовые имитаторы.

Плюс, обещая вернуть похищенные денежные средства, мошенники нередко толкают граждан на совершение других преступлений. И тут уже действия по указке преступников могут повлечь за собой потерю не только денег, но и свободы. Таких примеров, к сожалению, немало.

Повышение финансовой грамотности, осведомленности населения, усиление контроля за выдачей кредитных средств банками, контроль за персональными данными – пока это основные инструменты в противодействии киберпреступности.

Удается ли возвращать деньги пострадавшим?

Да. Разумеется, не все, только часть. В этом году сумма возмещенного ущерба – 70 млн рублей, плюс наложен арест на имущество в размере 380 миллионов.

Какие еще направления в приоритете для вашего ведомства?

Нельзя опустить важность миграционного вопроса. Согласно проведенному анализу, в 2024 году на территории Татарстана участились факты нарушения миграционного законодательства РФ иностранными гражданами. Хотя в целом преступления, совершенные иностранцами, не оказывают существенного влияния на оперативную обстановку в республике.

По состоянию на 1 ноября этого года в Татарстане фактически находятся 111 тысяч иностранных граждан, основная цель прибытия которых – осуществление трудовой деятельности.

В 2025 году вступают в силу два новых федеральных закона, наделяющие органы внутренних дел полномочиями по принятию решения о выдворении за пределы РФ иностранных граждан. Создается реестр контролируемых лиц, незаконно находящихся на территории нашей страны, попав в который, эти граждане уже не смогут управлять транспортным средством, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.

За 10 месяцев силами сотрудников правоохранительных органов республики из страны выдворено порядка 2700 человек – это больше, чем в прошлом году. Хотя контроль за миграционной ситуацией усилен, но, по данным МВД России, на сегодняшний день по всей стране остаются «потерянными» 740 тысяч мигрантов. То есть они въехали, но не выехали – об этом СМИ сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Как вы оцениваете работу подчиненных на местах?

Во-первых, я хочу отметить материально-техническое обеспечение службы – оно на очень высоком уровне. Большое внимание уделяется органам внутренних дел со стороны Правительства Татарстана и муниципальных властей. Наша работа – это сложный и слаженный механизм, где каждая деталь важна для бесперебойной и эффективной работы. И тут профессионализм сотрудников играет решающую роль.

Хочу отметить подготовленность и дисциплину личного состава. Конечно, кадровый вопрос стоит довольно остро. Как и в целом по стране, у нас в республике наблюдается некомплект, особенно в службе участковых, патрульно-постовой и конвойных службах. Такая проблема с кадрами обусловлена несколькими факторами – тут и тяжелая работа, и неконкурентная заработная плата, многие уходят в другие сферы деятельности.

Нехватка участковых, средний возраст которых около 30 лет – фактически это молодые люди, недавно создавшие семьи, с маленькими детьми. Это усиливает нагрузку на оставшихся сотрудников, каждый обслуживает по несколько участков, а это огромная работа. Основная же масса обращений от граждан поступает именно участковым. И за довольно скромную заработную плату они ежедневно выполняют свой долг.

В любом случае снижать планку по подбору кадров было бы неправильно. Но престиж профессии необходимо поддерживать, воспитывать молодое поколение будущих сотрудников на формирование моральных ценностей, высокообразованных и мотивированных, которые придут в профессию по призванию.

Хочется отметить, что авторитет у полиции в Татарстане достаточно высокий. В течение долгих годы этот авторитет зарабатывался моими предшественниками, которые возглавляли ведомство, простыми сотрудниками, специалистами и руководителями различных уровней и структур МВД.

На мне лежит большая ответственность – поддерживать заданную высокую планку. В общем, работы предстоит много, работа у нас будет всегда.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД по РТ