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Происшествия 7 апреля 2024 15:54

Глава МВД: Раскрываемость убийств в России достигла 96%

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Раскрываемость убийств в России достигла 96%, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Раскрываемость разбойных нападений, а это тот вид преступлений, который может коснуться любого гражданина, достигла 96 процентов. Других видов преступлений, нанесения тяжкого вреда здоровью – 98 процентов, изнасилований – 99 процентов. И, конечно, раскрываемость самого тяжкого вида преступлений, убийств, достигла 96 процентов», – сообщил он.

Глава ведомства также отметил, что число тяжких и особо тяжких преступлений в стране выросло за счет IT-преступлений и мошенничеств.

«Мы прекрасно знаем — у нас есть масса тому объективных подтверждений, — что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине, где целый кол-центр существует. Дистанционно обманывают наших граждан, завладевают денежными средствами, переводят», — заявил министр.

#раскрываемость преступлений #мвд
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