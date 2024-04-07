Колокольцев связал с Украиной рост особо тяжких преступлений в России

Число тяжких и особо тяжких преступлений в России выросло за счет IT-мошенничеств, заказчики которых, как правило, находятся на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Мы прекарсно знаем — у нас есть масса тому объективных подтверждений, — что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине, где целый кол-центр существует. Дистанционно обманывают наших граждан, завладевают денежными средствами, переводят», — заявил министр.

Он отметил особенность данного вида преступлений: полиция включается в расследование уже после совершения мошенничества, когда злоумышленники завладели средствами жертвы, обналичили и «увели» их. Поэтому несмотря на рост раскрываемости, число подобных преступлений не снижается.

«Причины и условия совершения этого вида преступлений зависят не только от Министерства внутренних дел. Они зависят от Министерства цифрового развития, от регуляторов, Центрального банка, Роскомнадзора, сотовых операторов и кредитных учреждений», — подчеркнул Колокольцев.