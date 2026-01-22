Глава МВД по РТ: Впервые за пять лет в Татарстане снизился уровень преступности

Дамир Сатретдинов

Фото: УМВД России по ХМАО – Югре

Впервые за последние пять лет в Татарстане достигнуто снижение уровня преступности. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства внутренних дел по РТ рассказал глава ведомства Дамир Сатретдинов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми, а также на бытовой почве и в состоянии опьянения. Почти на четверть уменьшилось количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Сохраняется практически 100-процентная раскрываемость убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений», – отметил докладчик.

Всего за 2025 год в Татарстане было зарегистрировано 47 373 преступления, в том числе 15 106 – тяжких и особо тяжких составов. Правоохранители республики раскрыли 17 897 преступных посягательств, в том числе ряд тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс.

Сатретдинов обратил внимание на снижение количества зарегистрированных преступлений в сфере IT-технологий. Вместе с тем он уточнил, что примерно половина всех преступлений данной категории (более 15 тыс.) приходится на хищения. В связи с этим министр внутренних дел по РТ указал на актуальность данной проблемы и необходимость выработки новых мер для ее решения.

Особое внимание, по словам руководителя ведомства, было уделено выявлению и раскрытию преступлений террористической направленности, противодействию организованной преступности, незаконному обороту оружия и наркотиков.

Помимо прочего, были обеспечены общественный порядок и безопасность при проведении 5 тыс. общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий.

Жителям Татарстана оказано более 2,6 млн государственных услуг. Уровень удовлетворенности граждан их качеством достиг 100%.

Формулируя задачи на предстоящий период, Дамир Сатретдинов сделал акцент на недопущении осложнения оперативной обстановки, несмотря на высокую нагрузку на личный состав.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии призвал искать новые подходы к решению кадровой проблемы МВД по РТ.