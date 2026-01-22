Минниханов призвал искать новые подходы к решению кадровой проблемы МВД по РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по РТ положительно оценил результаты оперативно-служебной деятельности ведомства и вместе с тем призвал искать новые подходы к решению кадровой проблемы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Несмотря на непростую обстановку, вся система МВД действует устойчиво и надежно», – заметил Рустам Минниханов. И добавил, что на высоком уровне обеспечен общественный порядок во время проведения выборов Раиса РТ и значимых мероприятий, таких как празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» и III Международный форум «РОСТКИ».

«Кроме того, большая комплексная работа проводится по выявлению и пресечению деятельности последователей украинских террористических формирований и иных экстремистских организаций в целях дестабилизации общественно-политической ситуации», – заявил Раис Татарстана и поблагодарил личный состав МВД по РТ за добросовестный труд, высокий профессионализм и надежность.

По его словам, в условиях нынешней международной ситуации сотрудникам органов внутренних дел вместе с другими правоохранителями необходимо продолжать пресекать попытки вовлечения российских и иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних, в деятельность экстремистских сообществ, перекрывать каналы финансирования экстремистских и террористических организаций, своевременно реагировать на «использование информационно-телекоммуникационных технологий для пропаганды экстремизма и вербовки сторонников». К этой работе он предложил активнее привлекать общественников, включая молодежных.

«В прошлом году наблюдалась положительная динамика в работе по раскрытию преступлений. В то же время массив нераскрытых преступлений остается большим. Нужна последовательная, более результативная работа, в том числе по преступлениям против собственности – это более 70% всех нераскрытых преступлений», – акцентировал Раис РТ.

По его данным, в минувшем году впервые за пять лет удалось достичь снижения регистрируемых киберпреступлений. «Тем не менее наши граждане всё еще сталкиваются с потерями средств и накоплений (в прошлом году это сумма составила порядка 6 млрд рублей), а также с невосполнимым моральным ущербом», – констатировал он.

По мнению Минниханова, в таких условиях следует максимально использовать возможности законодательства по противодействию киберпреступникам в части наказания дропперов и лиц, предоставляющих преступникам оборудование для связи. Всем министерствам и ведомствам, главам муниципалитетов, средствам массовой информации он поручил уделять особое внимание профилактике и разъяснительной работе с гражданами.

В сфере защиты бюджетных средств за год выявлено 216 преступлений, из них 61 оказалось связано с хищением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Особо тщательно надо выявлять и пресекать коррупционные преступления, совершаемые должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, а также противодействовать хищениям в оборонно-промышленном комплексе в целях недопущения срывов гособоронзаказа, выразил уверенность Раис РТ.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу «обеления» национальной экономики, поручив сократить нелегальную занятость, упорядочить наличный оборот и закрыть серые схемы по обналичиванию и уходу от уплаты налогов. Сотрудники МВД должны помогать налоговым и финансовым органам в решении этих задач. Но «здесь важно действовать грамотно, создавая условия для экономического роста», уточнил Минниханов.

Наркоситуация в Татарстане, по его оценке, остается контролируемой. Вместе с тем МВД совместно с другими правоохранительными службами и всеми субъектами профилактики нужно активизировать работу по профилактике, предупреждению и противодействию вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.

Рустам Минниханов признал, что в прошлом году Татарстан столкнулся с ростом групповой преступности среди молодежи в ряде муниципальных районов – Заинском, Буинском, Арском, Тукаевском. Предприняты оперативные меры. Наряду с этим появились новые формы вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, которые связаны с распространением запрещенного контента и онлайн-мошенничества. «Здесь нужны эффективные системные профилактические меры», – убежден он.

Упомянул Раис РТ и ситуацию с миграцией. «Совершаемые иностранцами преступления не влияют на оперативную обстановку в силу их малочисленности. В то же время каждый противоправный поступок вызывает большой негативный отклик общества», – подчеркнул он, добавив, что у МВД есть возможности для решения задач в сфере внешней миграции.

«Остро стоит вопрос кадрового комплектования министерства. Серьезную обеспокоенность вызывает дефицит кадров в подразделениях, которые непосредственно взаимодействуют с населением, и в службах, нацеленных на выявление и раскрытие преступлений. Пока серьезно переломить ситуацию у нас не получается. Следует искать новые подходы для решения проблемы», – призвал Рустам Минниханов.

В связи с этим, на его взгляд, требуется активизировать усилия органов исполнительной власти и местного самоуправления по укреплению кадрового потенциала органов внутренних дел.

Раис Татарстана в контексте грядущих выборов в Государственную Думу России указал на важность принятия исчерпывающих мер по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации, после чего поблагодарил сотрудников МВД по РТ за их «непростую и очень важную работу».

В завершение заседания коллегии Рустам Минниханов и министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов вручили особо отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды.

В работе коллегии приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов и другие официальные лица.