Общество 19 февраля 2026 16:22

Глава МВД по РТ сообщил о готовящемся внедрении Цифрового профиля иностранного гражданина

В 2026 году планируется внедрение «Цифрового профиля иностранного гражданина», который позволит объединить все данные о въезжающих в страну на единой платформе. Об этом на 18-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва сообщил министр внутренних дел по республике Дамир Сатретдинов.

По его словам, Татарстан занимает четвертое место в стране по количеству прибывающих иностранцев. На начало года число прибывающих иностранцев в республике составило 107 тысяч. В основном прибывают граждане Узбекистана и Таджикистана. О чем еще на заседании Государственного Совета РТ говорил министр внутренних дел Татарстана, читайте по ссылке.

#заседание госсовета рт #миграционная политика #МВД по РТ
