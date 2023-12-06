Глава Молодежного парламента РТ: В районах нужно больше мест для досуга молодых семей

Молодые семьи не привыкли, что их выделяют в отдельную категорию. Это надо исправлять в том числе с помощью организации мероприятий для проведения досуга. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась заместитель председателя общественного совета при Минмолодежи РТ и председатель Молодежного парламента РТ Нина Шимина.

«Молодые семьи пока еще не привыкли, что их выделяют как отдельную категорию и проводят для них специальные мероприятия. Поэтому в этом году Минмолодежи РТ в списке публичных целей обозначило работу именно с молодыми семьями, причем мы затрагиваем не только Казань, где больше мест, куда можно сходить, но и выходим в районы, где подростковые клубы и молодежные клубы смогут обеспечить досуг для этой категории», — заявила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что это будет только началом большой работы по формированию программы поддержки «Молодая семья». Именно по итогам будущего года станут понятны необходимые меры, проблемные вопросы и главные потребности этой категории, над которыми нужно работать.

Опрос по определению публичных целей и задач министерств и ведомств РТ продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг Татарстана в разделе «Опросы жителей».