Аглиуллин рассказал, что отремонтирует Татарстан в Лисичанске и Рубежном в 2025 году

В Лисичанске и Рубежном в 2024 году Татарстаном было отремонтировано три социальных объекта, спортивная и музыкальная школы, детсады «Малютка» и «Светлячок». В частности, в последнем дошкольном учреждении провели сети теплоснабжения. Об этом рассказал заместитель премьер-министра РТ, куратор от Татарстана в подшефных городах Фаниль Аглиуллин во время прямого эфира телемоста «Вместе» между Казанью и Луганском.

«В 2025 году мы планируем отремонтировать (до конца – прим. Т-и) детский сад «Светлячок», а в Рубежном мы планирует отремонтировать внутреннюю часть школы. Ранее там была заменена кровля, остекление, произведена замена систем отопления, отместка, и на сегодняшний день эта школа уже с теплом», – рассказал он.

Напомним, упомянутый телемост стартовал впервые между телеканалами «ТНВ-Татарстан» и «Луганск 24». Его проводят в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества.

Во время прямого эфира зрители смогут услышать истории выдающихся людей, героев СВО, медиков, строителей, волонтеров, которые сейчас восстанавливают мирную жизнь в Донбассе.