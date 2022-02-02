Глава Минздрава РТ: «Даже в пик волны дельты нагрузка на скорую была меньше, чем сегодня»

Сегодня нагрузка на амбулаторную сеть и на скорую помощь очень серьезная в отличие от того периода, когда доминировал штамм дельта. Об этом Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал журналистам во время рабочей поездки на станцию скорой помощи.

«Нагрузка даже в пиковый момент волны дельта-штамма была меньше, чем сегодня. Мы понимаем, что «омикрон» в отличии от дельты более заразный и более контагиозный. Мы понимаем всю ответственность, которая возложена на нас. Делаем все возможное. К сожалению, и сотрудники наши болеют – на станции скорой медицинской помощи практически 20% сотрудников находятся на больничном», – отметил Марат Садыков.

Глава Минздрава Татарстана подчеркнул, что определенные задержки в работе скорой помощи и поликлиник есть. Но это обусловлено ростом заболеваемости. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, что за прошедшие сутки в Татарстане заболели 848 человек, 72 из них госпитализированы, остальные получают лечение на дому.

«В первую очередь, обслуживаем вызовы, связанные с экстренной медицинской помощью – инсульты, инфаркты, другие экстренные состояния никуда не делись. Это первый такой период, в который мы вступили и с гриппом, и с ОРВИ, и с довольно серьезным контагиозным штаммом ”омикрон”», – подчеркнул министр здравоохранения РТ.

В беседе с журналистами глава Минздрава РТ отметил – есть вероятность, что пика уже достигли, но расслабляться не стоит.

«Я бы хотел обратиться к нашим гражданам: ”Мы делаем все возможное, чтобы оказать медицинскую помощь”», – сказал Марат Садыков.

Ранее агентство сообщало, что после жалоб в соцсетях на то, что приезда скорой приходится ждать по несколько часов, сегодня министр здравоохранения республики побывал на станции скорой помощи и в поликлинике №20.