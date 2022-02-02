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Здоровье
2 февраля 2022  14:35
Эвелина Киселёва

Министр здравоохранения РТ посетил станцию скорой помощи и поликлинику Казани

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Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков посетил станцию скорой медицинской помощи Казани и городскую поликлинику №20.

На станции скорой помощи министр пообщался с сотрудниками кол-центра. В беседе он отметил высокую нагрузку на операторов и всю службу скорой помощи в целом.

 

Фото: Станция скорой медицинской помощи Казани

В поликлинике Марат Садыков поговорил с пришедшими на прием местными жителями и напомнил руководству медучреждения о необходимости оказывать помощь всем, кто обращается.

 

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, с какими нагрузками работает станция скорой медицинской помощи. За минувшую неделю на станцию поступило 22,4 тыс. звонков, неделей ранее звонков было 18,5 тыс., еще раньше — чуть более 15 тыс.

 

Фото: Станция скорой медицинской помощи Казани

 

#коронавирус #поликлиника
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