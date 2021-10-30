Глава Минздрава России и его заместители выехали в регионы для помощи медикам

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с заместителями и руководством Росздравнадзора выехали в девять российских регионов, где складывается наиболее сложная эпидситуация.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе отметили, что представителям Минздрава и ведомства поручено организовать методическую и практическую поддержки системам здравоохранения и медикам регионов. Соответствующее поручение было получено от Президента России Владимира Путина.

Напомним, для предотвращения распространения Covid-19 в России с 30 октября по 7 ноября были установлены нерабочие дни.