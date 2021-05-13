Мурашко: Троих раненых при стрельбе в казанской школе детей прооперировали в Москве

Троих раненых при нападении на казанскую гимназию №175 детей, находившихся в наиболее тяжелом состоянии, прооперировали в Москве. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с Президентом России Владимиром Путиным.

По словам докладчика, на сегодняшний день продолжаются хирургические манипуляции, так как этого требует ситуация.

Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, их состояние не вызывает опасений. 15 детей, находящихся в Казани, получают терапию, один ребенок уже выписан. Все дети на данный момент стабилизированы. Еще один ребенок переведен в общую палату, отмечается положительная динамика в его самочувствии.

Реабилитация детей началась с первых суток — в ней принимают участие психиатры, психологи, врачи-реабилитологи.

«Мы планируем после острого периода продолжить реабилитацию каждого пациента в соответствии с диагнозами», — заключил Мурашко.