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Ру Тат
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13 мая 2021  15:56
Эльза Кузнецова

Мурашко: Троих раненых при стрельбе в казанской школе детей прооперировали в Москве

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Троих раненых при нападении на казанскую гимназию №175 детей, находившихся в наиболее тяжелом состоянии, прооперировали в Москве. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с Президентом России Владимиром Путиным. 

По словам докладчика, на сегодняшний день продолжаются хирургические манипуляции, так как этого требует ситуация.

Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, их состояние не вызывает опасений. 15 детей, находящихся в Казани, получают терапию, один ребенок уже выписан. Все дети на данный момент стабилизированы. Еще один ребенок переведен в общую палату, отмечается положительная динамика в его самочувствии. 

Реабилитация детей началась с первых суток — в ней принимают участие психиатры, психологи, врачи-реабилитологи. 

«Мы планируем после острого периода продолжить реабилитацию каждого пациента в соответствии с диагнозами», — заключил Мурашко.

мурашко михаил ЧП в казанской школе
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