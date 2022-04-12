Эпидемиолог о ревакцинации в Татарстане: «Новая волна Covid может грянуть в любой момент»

Коронавирус никуда не ушел – он продолжает циркулировать в Татарстане. Несмотря на то что заболевших в сутки становится меньше, о защите от вируса забывать не стоит. О том, чем может грозить отказ от повторной вакцинации и какой может быть новая волна, в интервью «Татар-информу» рассказал главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что суточный прирост заболевших остановился на цифрах 200-250 человек Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Татарстане в последние недели заметно снизилась и продолжает уменьшаться. Однако главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов подчеркнул, что суточный прирост заболевших остановился на цифрах 200-250.

«Эти цифры очень велики. Если мы посмотрим, как развивалась ситуация с начала пандемии, мы вспомним, что когда-то регистрировали 30-50 случаев в день. Поэтому 250 – это довольно высокий показатель», – отметил Дмитрий Лопушов.

Озабоченность вызывает и то, подмечает эксперт, что этот показатель на протяжении нескольких недель не снижается, словно застыл на одних и тех же цифрах.

«Отмечается некоторое затишье, здесь прогнозов много – либо дальнейший планомерный спад, либо дальнейшее повышение заболеваемости», – объяснил врач.

Несмотря на хорошую погоду за окном и плюсовую температуру, Дмитрий Лопушов подчеркнул – расслабляться причин нет.

Сегодня, в период снижения уровня заболеваемости, в Татарстане развернуты порядка тысячи коек для Covid-больных, во время пикового числа случаев инфекции были задействованы около семи тысяч коек.

«Оставшиеся койки продолжают работать, больные, которые находятся на этих койках, продолжают получать необходимое лечение. К сожалению, мы продолжаем регистрировать летальные исходы», – рассказал врач.

Татарстанцы должны быть насторожены, расслабляться не стоит.

По мнению врача, все ограничительные мероприятия, которые сейчас закреплены, должны работать в полном объеме. Это и масочный режим, и соблюдение социальной дистанции. И, конечно, важно проходить повторную вакцинацию.

Все ограничительные мероприятия, которые сейчас закреплены, должны работать в полном объеме. Это и масочный режим, и соблюдение социальной дистанции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коллективный иммунитет в Татарстане снизился до 46%

Медики Татарстана видят, что жители не идут на повторную вакцинацию.

«Охват прививками довольно высокий – 80%, но человек сделал прививку и забыл о ней. Прошло шесть месяцев, фактически прививка потеряла свой эффект – количество антител снизилось, ревакцинацию он не сделал. Это привело к тому, что коллективного иммунитета нет и он начинает снижаться. На сегодня он составляет 46,6% при нормированном показателе в 80%», – отметил Дмитрий Лопушов.

Из миллиона жителей, срок вакцинации которых перешагнул за полгода, на повторную вакцинацию пришли лишь 286 тысяч. Порядка 700 тысяч татарстанцев не дошли до прививочного кабинета во второй раз, а значит, сейчас беззащитны перед опасной инфекцией.

Врачи напоминают: повторно вакцинироваться можно любой вакциной – зарегистрированные в России препараты спокойно сочетаются и взаимозаменяют друг друга. Те, кто первую вакцинацию, к примеру, делал «КовиВаком», повторно могут привиться «Спутником V» или наоборот.

В Татарстане есть в наличии любые вакцины, зарегистрированные в России.

Порядка 700 тысяч татарстанцев не дошли до прививочного кабинета во второй раз, а значит, сейчас беззащитны перед опасной инфекцией Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Повторная вакцинация строго через полгода

«По всем данным, которые получены зарубежными исследователями, повторная вакцинация имеет свое важное значение в предотвращении заболевания, в снижении частоты тяжелых случаев и летальности от Covid-19», – рассказал Дмитрий Лопушов.

Врач напомнил, что вакцинированный человек переносит заболевание в легкой форме, а главное, летальных исходов среди привитых нет.

Главный эпидемиолог РТ напомнил, что в период эпидемиологического неблагополучия прививаться необходимо спустя шесть месяцев после перенесенного заболевание или второй прививки. Даже несмотря на то что сертификат с QR-кодом действует год.

«Вирусу все равно, что написано на бумаге. Там может быть написано, что QR-код будет действовать, например, пять лет. Но вирус сделает свое черное дело», – подчеркнул Дмитрий Лопушов.

Вакцинированный человек переносит заболевание в легкой форме Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сейчас в РТ циркулирует «омикрон»

Сегодня в Татарстане в основном циркулирует штамм «омикрон», дельта-штамм практически исчез, однако небольшой процент случаев заражения этим штаммом есть.

Врач напомнил, что лечение и профилактика при разных штаммах одни и те же.

«Мы не приблизились к цифрам, когда мы можем говорить, что заболеваемость практически отсутствует: 200-250 случаев – это очень большой показатель», – подчеркнул эпидемиолог.

Когда будет новая волна Covid-19, и какая она будет – неизвестно

«В пользу того, что заболеваемость будет повышаться, свидетельствует то, что повысилась в настоящий момент заболеваемость в Австралии, Юго-Восточной Азии, в Китае. Там регистрируется повышенный уровень заболеваемости. Осложнение эпидемиологической ситуации вызывает некоторую настороженность», – подчеркнул главный специалист по иммунопрофилактике.

Что будет дальше с распространением коронавируса в России – неизвестно. Не исключено, что после затишья вновь грянет буря.

Невозможно спрогнозировать, каким будет новый штамм, – таким же, как «омикрон» или «дельта»? Вирус мутирует, какая мутация будет следующей, ­непредсказуемо. Эксперты опровергают общественное мнение, которое гласит, что после последней волны болезнь будет протекать очень легко. Поэтому следует быть во всеоружии.

Невозможно спрогнозировать, каким будет новый штамм, – таким же, как «омикрон» или «дельта»? Фото: © «Татар-информ»

«Не нужно повторять опыт второй и третьей волны. И тогда было снижение заболеваемости – самое время для вакцинации. Но население не хотело делать прививки. После того как начался подъем заболеваемости, начали все вакцинироваться. И потом, у многих были вопросы: “Почему я вакцинировался и заболел?” Да, такое возможно, потому что вакцина – это замедленное лекарство, как минимум 21 день должен пройти», – заметил специалист.

То есть сегодня, уверяют врачи, для татарстанцев лучшее время, чтобы привиться.

Стоит ли школьникам ждать нового учебного года, чтобы привиться?

В Татарстане продолжают прививать подростков с 12 лет до совершеннолетия.

«Ждать нового учебного года нет необходимости», – заметил Дмитрий Лопушов.

У детей, которые привьются в скором времени, срок повторной вакцинации подойдет в самом начале следующего учебного года. Чтобы не подвергать своего ребенка ненужному риску, а его иммунитет – лишней нагрузке, привить их стоит сейчас, а потом перепривить через полгода.

К сожалению, нередко именно пациенты из групп риска не справляются с болезнью Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кто в группе риска?

При повторной вакцинации особое внимание стоит уделить пожилым родственникам и татарстанцам с хроническими заболеваниями.

К сожалению, нередко именно пациенты из групп риска не справляются с болезнью.

«”Омикрон” течет легче у человека, который не имеет никаких хронических заболеваний. Если он попадает на благоприятную почву, а я скажу, что человек с хроническими заболеваниями – это благоприятная почва для вируса, это дорога к развитию осложнений, аппаратам ИВЛ и, к сожалению, к летальному исходу», – рассказал эпидемиолог.

В группе риска те, у кого есть хронические заболевания легких, дыхательной и эндокринной систем (к примеру, диабет), преклонный возраст. Эти люди, по словам Дмитрия Лопушова, подлежат первоочередной вакцинации и не должны забывать прививаться повторно.

У людей с хроническими заболеваниями вирус может циркулировать до двух месяцев.

«Нам необходим как можно более высокий уровень свободных антител, штамм ”дельта” это доказал. Высокое количество антител появляется в случае перенесения заболевания, но мы это отметаем, потому что человек не должен болеть. И второе – каждая повторная вакцинация приводит к более высокому росту антител, поэтому каждые шесть месяцев мы должны пополняться антителами путем проведения повторной вакцинации», – заключил главный эпидемиолог Татарстана.