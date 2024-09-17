Глава Минздрава: «Из прошедших диспансеризацию в РТ каждый десятый узнал, что болен»

Диспансеризация, как бы к ней ни относились некоторые, одно из самых важных профилактических мероприятий, которое помогает сохранить жизнь и здоровье

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

88 тысяч татарстанцев узнали, что больны, на диспансеризации в 2024 году

Диспансеризация, как бы к ней ни относились некоторые, одно из самых важных профилактических мероприятий, которое помогает сохранить жизнь и здоровье. Об этом сегодня говорили на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Чем большее количество людей будет охвачено профилактическими мероприятиями, тем больше у нас гарантий выявления определенных серьезных рисков. А своевременное предупреждение этих рисков гарантирует отсутствие развития острых катастроф», – подчеркнул министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

Марсель Миннуллин: «Чем больше у нас в республике здоровых людей репродуктивного возраста, тем больше гарантия, что рождаемость у нас будет увеличиваться» Фото: prav.tatarstan.ru

Из 983 тысяч татарстанцев, пришедших на диспансеризацию, на второй этап отправили 250 тысяч человек – это значит, что у них обнаружены те или иные заболевания. Им проведут дополнительные исследования и поставят диагноз. К слову, за 2024 год заболевания впервые выявили у 88 тысяч жителей республики.

Именно на диспансеризации находят рак, который можно вылечить потому, что он еще на ранней стадии. Обнаруживают риски сердечно-сосудистых катастроф – инфаркта и инсульта, предотвращают их, назначая необходимые лекарства.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

15 тысяч молодых людей проверили свое репродуктивное здоровье на диспансеризации

С этого года в Татарстане во время диспансеризации начали оценивать состояние репродуктивного здоровья молодых людей. Не секрет, что есть такие проблемы здоровья, которые не видны и «не болят», обнаружить их можно лишь во время скрининга. И чем раньше начать лечение, тем эффективнее оно будет.

По словам главы Минздрава РТ, к сожалению, пока проверить репродуктивное здоровье можно не во всех поликлиниках, потому что для проведения анализов нужно специализированное оборудование. На сегодня это можно сделать в 39 поликлиниках Татарстана.

Тем не менее в этом году медики планируют проверить 51 200 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. По словам Марселя Миннуллина, на данный момент уже осмотрены 15 131 человек.

«Чем больше у нас в республике здоровых людей репродуктивного возраста, тем больше гарантия, что рождаемость у нас будет увеличиваться», – подчеркнул он.

На носу сезон простуд, обезопасить себя от гриппа можно очень просто – привившись. Марсель Миннуллин напомнил о том, что в республике активно идет прививочная кампания против этого заболевания Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане привили от гриппа 13,6% жителей от плана

На носу сезон простуд, обезопасить себя от гриппа можно очень просто – привившись. Марсель Миннуллин напомнил о том, что в республике активно идет прививочная кампания против этого заболевания.

За 2024-2025 годы в планах привить 2,4 млн человек против гриппа – 1,8 млн взрослых, из них 5 тысяч беременных женщин и 93 тысячи детей. На сегодня вакцинацией охвачено 13,6% от плана. По словам министра, темп прививочной кампании средний, хотелось бы, чтобы он чуть ускорился, чтобы татарстанцы успели выработать иммунитет к моменту подъема заболеваемости.

Миннуллин добавил, что в Татарстан поступило порядка двух миллионов доз вакцины – это четырехвалентный «Ультрикс Квадри», трехвалентный «Совигрипп», трехвалентный «Флю-М».

«Я призываю наше население активно вакцинироваться и гарантированно себе обеспечить спокойное проведение сезона острых респираторных вирусных заболеваний», – подчеркнул министр.

Особенно министр советует привиться пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, ведь для них грипп может обернуться самыми тяжелыми последствиями. Но от последствий не застрахован никто, единственное, что точно спасет, – вакцинация.

Сейчас активно работают мобильные пункты вакцинации у метро, в планах начать прививать в торговых центрах. Безусловно, привиться можно и в поликлинике по месту жительства.

Подъем ОРВИ и гриппа медики ожидают, как только уйдет тепло Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Всплеск ОРВИ будет, как только придет похолодание»

Министр отметил, что подъема ОРВИ и гриппа медики ожидают, как только уйдет тепло.

«Как только солнечная погода пройдет, начнется слякоть, похолодание, тогда будет всплеск. Заболевшие уже сейчас есть, но причина тому – сквозняки, кондиционеры. К тому же идет перестройка организма на осень, у каждого свои биоритмы. Когда будет холодно, дождливо, сыро, тогда пойдет ОРВИ», – отметил он.

Не стоит забывать и про коронавирус, который, на самом деле, никуда не ушел, а продолжает циркулировать, разве что его штаммы не так агрессивны, как раньше, да и у большинства татарстанцев к нему сформировался иммунитет.