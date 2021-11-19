Немецкий ученый рассказал, что прививки от коронавируса могут стать сезонными
Вакцинация от коронавирусной инфекции для определенных групп людей в будущем может стать сезонной по аналогии с прививками от гриппа, заявил президент немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер. Об этом сообщает РИА Новости.
«Есть исследования, которые показывают, что привитым в прошлом году людям нужны дополнительные прививки», — пояснил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что пока никаких рекомендаций о регулярных прививках от Covid-19 нет.
По словам ученого, если коронавирус в будущем сохранится в человеческой популяции, как и прочие вирусы, то у людей постепенно сформируется базовый иммунитет.
«Тогда один из возможных сценарий — не единственный, но возможный, — что каждый год, перед началом зимы, определенные группы, как пожилые, должны будут прививаться», — подчеркнул Вилер.