Немецкий ученый рассказал, что прививки от коронавируса могут стать сезонными

Вакцинация от коронавирусной инфекции для определенных групп людей в будущем может стать сезонной по аналогии с прививками от гриппа, заявил президент немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть исследования, которые показывают, что привитым в прошлом году людям нужны дополнительные прививки», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что пока никаких рекомендаций о регулярных прививках от Covid-19 нет.

По словам ученого, если коронавирус в будущем сохранится в человеческой популяции, как и прочие вирусы, то у людей постепенно сформируется базовый иммунитет.

«Тогда один из возможных сценарий — не единственный, но возможный, — что каждый год, перед началом зимы, определенные группы, как пожилые, должны будут прививаться», — подчеркнул Вилер.